Ricardo Ares: «Ganhar era o mais importante. Pouco importa qual é o marcador»

Conseguida a vitória no jogo 2 da série das meias-finais com o Benfica , um resultado que entende ser justo, Ricardo Ares olha já em diante e aponta ao objetivo do FC Porto em vencer um jogo no reduto do rival para conseguir levar a melhor nesta eliminatória."Começámos bem o jogo, de forma intensa. É verdade que o Benfica também criou situações, mas penso que merecíamos mais golos na 1.ª parte. Na 2ª parte, melhorámos ainda mais a intensidade e isso traduziu-se em mais golos, mas também tivemos desequilíbrios que o Benfica podia ter aproveitado, que não aconteceu graças a mais uma grande exibição do Xavi Malián", começou por analisar."No cômputo geral, fomos merecedores da vitória, gerimos bem a vantagem e controlamos o jogo. Num dos descontos, alertei para estarmos atentos e não permitirmos transições após ficarmos em vantagem, mas acabamos por sofrer o segundo golo em transição e não devia ter acontecido. Conseguimos ganhar que era o mais importante, pouco importa qual é o marcador."Olhando em diante, Ricardo Ares assume ser importante vencer no domingo na Luz. "Para passar à final é preciso ganhar três jogos. É evidente que o fator casa é uma vantagem, mas já aprendemos com a experiência do 1.º jogo. Agora, temos de descansar, recuperar e preparar bem o próximo jogo. Temos de vencer um jogo na Luz e vamos tentar que seja já no domingo."