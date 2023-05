Ricardo Ares nas nuvens: «O que me fez vir para Portugal era poder ganhar a Liga dos Campeões»

Ricardo Ares, técnico do FC Porto, mostrou-se orgulhoso pela conquista da Liga dos Campeões em Viana do Castelo, após vitória frente ao Valongo."É um sonho tornado realidade. Com 15 anos saí do País Basco para a Catalunha para jogar hóquei. Não consegui ser campeão europeu como jogador, não tinha qualidade para isso. Cumpri um sonho enquanto treinador. O que me fez vir para Portugal era isto, poder ganhar a Liga dos Campeões. Ainda não estou em mim. Cumpri um sonho!", exultou o técnico dos dragões."Sabíamos que o Valongo é uma equipa fantástica, joga muito bem hóquei e chegou à final como todo o mérito. Criaram-nos muitas dificuldades. Nestes três dias fizemos as coisas bem e conseguimos o troféu"