Ricardo Ares rendido aos adeptos do FC Porto: «É inacreditável o apoio e a garra que dão à equipa»

Com a vitória sobre o Benfica, em casa , o FC Porto ficou a um triunfo do título de campeão nacional de hóquei em patins, isto num jogo no qual, na opinião do técnico Ricardo Ares, os dragões fizeram por merecer vencer. Quanto às contas do título, o treinador portista quer apenas pensar em vencer... o próximo jogo."Aprendemos em relação ao segundo jogo [derrota por 3-0 na Luz] e acredito que fizemos o adversário mudar, sobretudo em relação à parte da defesa e da intensidade. Acho que jogámos muito bom hóquei na primeira parte e no início da segunda, mas tivemos erros que não podem acontecer e é evidente que o Benfica, que é uma grande equipa e tem individualidades muito boas, soube aproveitar.Contudo, estou muito feliz e orgulhoso da equipa. Num momento delicado e duro, os jogadores lutaram juntos para conseguir revirar o marcador e fizemos 2-1 [na final]. Já sabemos que, independentemente da forma como tenha corrido o jogo, o que conta é ganhar. Este é passado, tal como tudo o que aconteceu até agora e agora vamos trabalhar para preparar o próximo jogo e tentar ganhar. Já sabemos que não será fácil", frisou.Questionado sobre a possibilidade de ser campeão nacional no sábado, em casa do rival, Ares não se alongou. "Temos de ter humildade e pensar que aquilo que nos vai servir é treinar muito bem amanhã e, como sempre, lutar como se fosse o último jogo, sabendo que temos ante nós uma possibilidade muito boa."A fechar, elogios ao ambiente no Dragão Arena. "É o melhor pavilhão no mundo do hóquei em patins e os adeptos demonstraram-no hoje. É inacreditável o apoio e a garra que dão à equipa, tal como todos os portistas. Agradeço-lhes muito e dedicamos a eles esta grande vitória", concluiu.