Ricardo Gomes: «Ausência de Paulo Freitas não foi determinante para o resultado»

O Sporting perdeu este domingo no Pavilhão João Rocha frente ao Benfica, por 5-4. No final da partida, o treinador adjunto dos leões, Ricardo Gomes - o treinador Paulo Freitas, falhou o dérbi, por estar infetado com o novo coronavírus - analisou a partida.





"Houve muito equilíbrio entre duas grandes equipas. Em desvantagem no marcador tivemos sempre de nos expor no jogo e isso provocou desgaste, sobretudo na segunda parte. Esta equipa está habituada a ganhar e não conseguimos fazê-lo. Após o empate fomos à procura de mais alguma coisa, mas não conseguimos. Faltou eficácia e não tivemos a lucidez necessária para nos superiorizarmos ao Benfica", referiu."O Paulo [Freitas] é o nosso líder e queremos que esteja connosco. Não creio que tenha sido determinante a sua ausência para o resultado. A equipa cumpriu o plano de jogo e acaba por ser um resultado injusto pelas situações que criámos. Podíamos ter-nos colocado em vantagem ainda no primeiro tempo e talvez assim tivesse sido diferente".