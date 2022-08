Ricardo Pereira é o novo treinador da equipa feminina do Sporting

Ricardo Pereira é o novo treinador da equipa feminina de hóquei em patins do Sporting. O antigo hoquista de Benfica, Paço de Arcos ou Bassano sucede no cargo a Nuno Pinto e revelou o entusiasmo de começar no novo desafio."Aceitei o desafio, obviamente, tendo em conta a grandeza do Sporting e a oportunidade de fazer parte de um novo projecto que se inicia no clube. É um grupo com muita ambição e com muita vontade de crescer e isso é sempre motivante para um treinador", explicou em declarações transcritas no site dos leões.O técnico português, de 44 anos, apontou à conquista de todos os troféus. "Os objetivos a que o Sporting se vai propor são os mesmos de sempre: tentar vencer e ser campeão em todas as competições. Obviamente que sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas, se fizermos um trabalho sério e nos entregarmos com toda a nossa força de vontade, com certeza que atingiremos os nossos objetivos", frisou Ricardo Pereira.