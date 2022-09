Roberto Di Benedetto pode defrontar o irmão na final: «É difícil para os meus pais»

Se na época passada havia um Di Benedetto a brilhar em Portugal, esta temporada passam a haver dois. Roberto Di Benedetto, irmão de Carlo Di Benedetto, avançado do FC Porto, é reforço do Benfica para esta época. Chegou proveniente dos espanhóis do Liceo e é uma enorme mais valia para a equipa de Nuno Resende, como já ficou demonstrado no jogo frente ao Valongo, onde assinou uma boa exibição coroada com um golo."A adaptação está a correr muito bem", disse o internacional francês ano final do encontro. "A equipa apoiou-me muito, assim como ao Nil [Roca] e ao Bernardo [Mendes]. É um balneário cheio de talento na melhor liga do mundo. Trabalhámos muito na pré-época para chegar à Elite Cup e sermos competitivos. É um resultado justo", analisou o jogador de 25 anos.Caso Benfica e FC Porto vençam os respetivos jogos das meias-finais, vai haver coração dividido na família Di Benedetto no encontro da final."Já joguei contra ele e contra o meu outro irmão, o Bruno, mas nunca uma final. É difícil para os meus pais, mas ambos vamos querer ganhar. Dentro da pista cada um defende o seu clube", disse Roberto.