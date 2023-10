Roberto Di Benedetto renova com o Benfica até 2029

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta sexta-feira que o hoquista Roberto Di Benedetto renovou contrato até 2029, prolongando assim o vínculo que já o ligava às águias até 2025.O internacional francês foi contratado pelos encarnados em 2022, proveniente do HC Liceo, de Espanha.Ao serviço do Benfica, Di Benedetto já venceu um campeonato, duas Supertaças e uma Elite Cup. Esta época, já conta com sete golos marcados em seis jogos.