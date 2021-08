Rodrigo Vieira promovido à equipa principal de hóquei do Benfica

O Benfica anunciou esta segunda-feira que Rodrigo Vieira subiu esta temporada à equipa principal de hóquei em patins do clube. O jogador de 18 anos admite que "ser guarda-redes do Benfica é uma responsabilidade extra".





"Agora, tenho de aproveitar a oportunidade que o Benfica me deu e cumprir com o que esperam de mim", admitiu em declarações à BTV.Rodrigo Vieira já vinha a treinar com a equipa principal mas só agora subiu definitivamente ao primero escalão do hóquei em patins. "Estamos todos a ser bem integrados no plantel. Dentro do balneário, o Diogo [Rafael] e o Pedro [Henriques] ajudam imenso, acho que está tudo a correr muito bem. Já treino com eles há dois anos e a integração foi fácil, tenho aprendido muito e agora é continuar", concluiu.Desde que chegou aos encarnados na época 2019/20, o guarda-redes conquistou todas as competições que disputou, sagrando-se Campeão Distrital de Sub-19 na sua época de estreia e Campeão Nacional da III Divisão pela equipa B na temporada passada.