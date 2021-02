Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Treinador do OC Barcelos após jogo com FC Porto: «Arbitragem sem qualidade para andar a este nível» Rui Neto muito crítico no final do jogo com os dragões





• Foto: Victor Sousa/Movephoto