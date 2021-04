Rui Neto após empate do OC Barcelos com o Noia: «Estamos na luta»

Rui Neto, treinador do OC Barcelos, considerou que a sua equipa podia ter derrotado hoje o Noia. A partida terminou com um empate no marcador (5-5) e garantiu que os minhotos estão "na luta" pela presença na final-four da Liga Europeia.

"Entrámos mal no jogo, no único momento da primeira parte em que tivemos ascendente sobre o Noia, eles fazem dois golos e andamos o resto da primeira parte à procura do resultado", começou por analisar "Segunda parte foi distinta, estivemos ao nosso nível, tirando um período depois de fazermos o 4-3, em que recuamos e permitimos o 4-4, mas a segunda parte foi toda nossa. Podíamos ter ganhado, como podíamos ter perdido no último lance. Se pensavam que havia jogos fáceis nesta competição, esta é a prova de que não há jogos fáceis. Foi um bom jogo de hóquei em patins, não conseguimos o que pretendíamos, mas estamos na luta."





E acrescentou: Tinha dito aos atletas que se o Noia andasse à frente no marcador, o desgaste físico que poderia aparecer do jogo [de sexta-feira contra o FC Porto] ia esbater-se porque eles [Noia] iam buscar forças. Notou-se em certos momentos da segunda parte que o Noia estava desgastado, que poderíamos ter aproveitado esse cansaço para fazer o 5-3. De qualquer forma não estamos a falar de uma equipa qualquer, o Noia tem excelentes jogadores e hoje jogavam tudo na tentativa de procurar o [melhor] segundo lugar. O resultado do Noia contra o FC Porto [derrota por 7-4] foi exagerado. Independentemente de empatarmos hoje, amanhã [domingo] seria sempre uma final [contra o FC Porto]."O técnico deixou um aviso: "Temos que estar concentrados e cometer menos erros defensivos, sofremos três golos na primeira parte, em três erros defensivos. O FC Porto tem uma equipa fortíssima e está no seu melhor momento, mas também tem debilidades e estaremos na disputa do jogo."Miguel Rocha, jogador dos minhotos, constatou que "nesta competição não há jogos fáceis". O Noia tem uma grande equipa, correm muito, sabíamos que ia ser um jogo complicado. Os meus três golos acabaram por surgir, ajudei a equipa que foi o mais importante. Este jogo é a prova de que esta competição é a melhor e estamos gratos para estar aqui a disputá-la."