Rui Neto: «Começámos cedo a perder e isso condicionou-nos»

Rui Neto lamentou a entrada em falso do OC Barcelos frente à Oliveirense (3-4). Os minhotos sofreram três golos cedo e acabram por andar todo o jogo atrás do resultado."Começámos cedo a perder e isso condicionou-nos para o resto do jogo. Fomos à procura do resultado e fomos superiores na 2ª parte. Acabámos por penalizados pelos erros cometidos no início. Não é fácil recuperar o resultado, mas ficou bem vincada a fibra de que esta equipa é feita ", analisou o técnico do OC Barcelos.Os minhotos falham assim a revalidação do título.