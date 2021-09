Rui Neto: «O OC Barcelos é candidato a estar em todas as decisões»

Rui Neto destacou a boa entrada do OC Barcelos em ambas as partes após a vitória por 4-2 frente ao Sp. Tomar que agarantiu o apuramento para as meias-finais da Elite Cup.





"Foi um bom jogo. Entrámos muito fortes, mas depois o jogo equilibrou-se quando estivemos a jogar em inferioridade numérica. Entrámos muito bem outra vez na 2ª parte, conseguimos mais dois golos e depois gerimos a vantagem" disse o técnico.Já sobre uma candidatura ao título, Rui Neto jogou à defesa."O OC Barcelos é candidato a estar em todas as decisões. No ano passado assumimos que nos queríamos intrometer entre os quatro candidatos ao título e conseguimos fazê-lo..."