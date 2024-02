Rui Neto oficializado no OC Barcelos

Rui Neto foi esta quarta-feira oficializado como novo treinador do OC Barcelos, confirmando-se assim a notícia adiantada em primeira mão na edição em papel e online de. O técnico aceitou o convite de Hugo Ricardo, dirigente que assumiu a presidência do clube em junho, sucedendo a Paulo Mendanha.O técnico de 55 anos regressa ao emblema que deixou em setembro do ano passado, já com a época em andamento. O ex-selecionador nacional assumiu os minhotos na época 2020/21, conquistando uma Elite Cup em 2021, o primeiro troféu do OC Barcelos. Rui Neto sucede assim Paulo Freitas, técnico que sucedeu... a Rui Neto.Natural de Viana do Castelo, reencontra uma equipa cheia de caras conhecidas e procura melhorar os resultados de um clube candidato a todos os troféus. Apesar de contabilizar apenas duas vitórias em nove jogos em 2024, os barcelenses continuam vivos em todas as competições. Estão no 6º lugar do campeonato, defrontam o Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões e o Parede nos 'oitavos' da Taça de Portugal.