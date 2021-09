Rui Neto: «Só uma grande equipa consegue recuperar de uma desvantagem de três golos»

O OC Barcelos é o primeiro finalista da Elite Cup após vitória (7-5) frente à Oliveirense. O treinador Rui Neto destacou a atitude da sua equipa, isto depois de ter recuperado de uma desvantagem de 0-3.





"Entrámos muito mal no jogo. Tivemos muitas dificuldades e não foi fácil recuperar de tantos golos de desvantagem. Só uma grande equipa consegue recuperar de uma desvantagem de três golos frente à Oliveirense. Estou muito satisfeito pelo que a minha equipa fez", analisou o técnco."Tivemos 12 horas de recuperação e com esta intensidade pesa nas pernas termos menos dias de preparação. Foi um jogo muito intenso e fomos eficazes. Na 2ª parte fui obrigado a mexer na equipa porque havia jogadores com o equipamento completamente encharcado. Não conseguimos secar o material. Particularidades desta modalidade."