Sai Tomás Cardoso, entra Tomás Moreira no plantel do Murches

É a confirmação do cenário adiantado. Tomás Moreira, jogador em destaque pelo Sp. Tomar esta época, vai reforçar o Murches em 2023/24, um claro sinal de ambição da equipa da aldeia do concelho de Cascais.Tomás Moreira foi o 2.º melhor marcador da fase regular do campeonato nacional com 34 golos, apenas atrás de Gonçalo Alves (43), avançado do FC Porto. Para a melhor época de Tomás Moreira muito contribuiu uma eficácia anormal nas bolas paradas. Dos 34 golos, 20 chegaram da marca de livre direto.O jogador que conquistou a Taça de Portugal teve outras abordagens, entra elas dos espanhóis do Liceo, mas preferiu continuar a jogar em Murches, devido ao contexto profissional fora dos rinques.Gonçalo Nunes (Paço de Arcos), Zé Costa (Parede), Rafael Lourenço (Parede) e o guarda-redes Tomás Teixeira (Campo de Ourique) são os outros reforços do Murches. De saída do clube está Tomás Cardoso, jogador que aceitou esta semana o convite dos italianos do Montebello, e que obriga Caleta a ir procurar outro jogador para fechar o plantel.O Murches esteve pela primeira vez esta época na 1.ª Divisão. Depois de algumas dores de crescimento no início do campeonato, o clube partiu para um boa 2.ª volta, cujo ponto alto foi a vitória caseira frente ao FC Porto que garantiu a permanência.Na próxima temporada, o Murches tem motivos para sonhar ainda mais alto.