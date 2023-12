Seleção encara Europeu feminino com ambição máxima

É com um discurso ambicioso que as jogadoras de Portugal encaram a sua participação no Campeonato da Europa que arranca amanhã em Olot, na Catalunha. Depois de duas semanas de estágio com treinos bidiários na pacata aldeia de Ventosa do Bairro, concelho da Mealhada, a Seleção viaja hoje rumo a Espanha com o sonho de conquistar o título que escapa desde 2001.

"A Espanha tem o favoritismo associado, mas não pensamos nisso quando entramos dentro de campo", garante a Record a capitã Marlene Sousa. "Independemente de ser em Espanha, todos os sítios são bonitos para sermos campeãs da Europa."

Portugal inicia a fase de grupos precisamente frente à anfitriã, vencedora das últimas seis edições da prova. "Já faz falta um título europeu para o hóquei feminino português", sublinha a jogadora do Benfica, de 28 anos, a mais experiente do grupo.



Marlene Sousa é a capitã da Seleção

Quem conhece bem o hóquei espanhol é a subcapitã Ana Catarina Ferreira, ex-jogadora da Académica e Sporting e que cumpre a segunda época no poderoso HC Gijón, onde se sagrou campeã europeia. "A grande diferença da OK Liga é que todos os jogos são competitivos. Há mais equipas a lutar pelo título", explica a atleta natural de Coimbra. "Temos expectativas altas."



Leonor Coelho é a mais jovem da Seleção

Leonor Coelho é mais nova da equipa. Faz amanhã 17 anos e joga no Turquel, conhecida como a ‘aldeia do hóquei’. Está a terminar o secundário e o Europeu, que decorre até ao dia 9, obrigou-a a deixar os livros de parte por uns dias."O 12º ano é um ano mais tranquilo", garante a jovem que herdou dos pais o talento para o hóquei. "O meu pai jogou no Turquel e a minha mãe no Alcobaça. Penso que estão muito orgulhosos de eu estar aqui, mas devem ter algumas saudades minhas", conta de sorriso no rosto.