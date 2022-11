Seleção feminina abre Mundial com goleada

Portugal entrou esta segunda-feira da melhor maneira no Campeonato do Mundo de Seniores Femininos, em San Juan, na Argentina, ao vencer de forma clara a França por 8-0.A capitã Marlene Sousa inaugurou o marcador com pouco mais de dois minutos decorridos e Maria Sofia Silva ampliou logo de seguida.Com um golo de Ana Catarina Ferreira e bis de Raquel Santos e Rita Batista, a seleção portuguesa chegou ao intervalo a vencer por 7-0, gerindo na etapa complementar. Raquel Santos fechou o resultado já nos dois minutos finais.Esta terça-feira, na segunda jornada, Portugal defronta a Espanha, atual campeã do Mundo.Marina Alves, em San Juan, Argentina