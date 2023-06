Seleção feminina de hóquei em patins conquista torneio na Catalunha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins ganhou este domingo à Catalunha (3-1), após ter batido no sábado França e Itália, e venceu o Open Internacional GoldenCat, com Raquel Santos a ser considerada a melhor jogadora do torneio.

Raquel Santos, autora de um póquer frente à Itália, inaugurou o marcador logo no segundo minuto, e só houve mais golos na segunda parte, com Maria Silva a 'bisar' e Berta Tarrida a fazer o tento de honra das catalãs.

Após o triunfo, a capitã Marlene Sousa destacou a importância da participação da equipa das quinas na prova, que serve de preparação para o Europeu, considerando que "o reconhecimento do feminino é muito importante", e vincando que é na Catalunha que estão as melhores jogadoras da Liga espanhola.

"Acima de tudo, [foi] uma excelente partida e a diferença foi que fomos mais eficazes, principalmente na segunda parte, em que sabíamos que a Catalunha ia arriscar mais. Queríamos sair em contra-ataque e aproveitar o melhor que podíamos e conseguimos", lançou a atleta em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Patinagem (FPP).

Na opinião do selecionador nacional, Hélder Antunes, estes "foram três jogos muito bem conseguidos" por parte das portuguesas, que "mostraram que estão no nível competitivo e no nível de crescimento, que é fruto de um trabalho que tem vindo a ser sustentado e trabalhado nos últimos anos".

Antunes explicou que é importante ganhar, mas, mais importante que isso, é a forma como Portugal ganhou e o caminho que está a traçar, trabalhar e a trilhar, para voos mais altos.

"Conseguimos, mas acima de tudo, crescemos como equipa e estamos mais bem preparados para o próximo europeu", salientou o técnico.