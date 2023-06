Seleção feminina de hóquei em patins vence primeiros dois jogos na Catalunha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins ganhou este sábado à França (4-0) e Itália (6-4), nas duas primeiras partidas do Open Internacional GoldenCat, e defronta no domingo a formação anfitriã da Catalunha.

No primeiro jogo, frente à seleção francesa, Portugal venceu por quatro golos sem resposta, com dois na primeira parte, da autoria de Maria Sofia Silva e Sofia Moncóvio, e dois na segunda metade, assinados por Raquel Santos e Marlene Sousa.

Na segunda partida do dia, em Sant Hipòlit de Voltregà, Portugal impôs-se à formação transalpina com um 'póquer' de Raquel Santos, e com Sofia Moncóvio e Maria Inês Severino a marcarem os outros golos da equipa das 'quinas'.

No domingo, pelas 11:30, Portugal defronta a seleção da Catalunha.