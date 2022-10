Seleção já prepara o Mundial de San Juan: «As sensações são ótimas»

A Seleção está desde segunda-feira reunida no Luso a preparar o Campeonato do Mundo que vai decorrer entre 7 e 13 de novembro na cidade argentina de San Juan. Portugal defende o título conquistado em 2019, em Barcelona."As sensações são ótimas", disse o capitão João Rodrigues aos meios de comunicação da FPP. "É sempre bom voltar a estar reunido com estes jogadores e é excelente voltar a poder representar o nosso país. Estamos muito contentes de estar aquireunidos e este ano temos um objetivo que nos enche a todos de muita responsabilidade, mas também de orgulho: poder defender um título mundial, que é um objetivo extremamente estimulante", analisou o avançado do Barcelona.Portugal defronta hoje a Juv. Viana no primeiro teste de preparação. Seguem-se ainda duelos com o Sp. Tomar (dia 19) e Valongo (26). A viagem até à capital do hóquei em patins está marcada para dia 1 de novembro.A Seleção orientada por Renato Garrido estreia-se na prova diante da vice-campeã europeia França, a 7 de novembro. No dia seguinte defronta a Itália e no dia 9 o Chile a fechar a fase de grupos.