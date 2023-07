Seleção nacional de hóquei com "único objetivo" de ser campeão europeu

Gonçalo Alves, João Rodrigues e Pedro Henriques assumiram como "único objetivo" para a seleção portuguesa de hóquei em patins a conquista do título europeu, em Sant Sadurni d'Anoia, em Espanha, entre segunda-feira e 22 de julho.

Os três, em entrevista à agência Lusa, asseguraram-se "preparados" para a competição, que Portugal não conquista desde 2016.

"Vencer o Campeonato da Europa! Não podemos pensar noutro objetivo. O único objetivo que temos para levar para o Europeu é vencermos e é com isso que vamos para a luta", assumiu Gonçalo Alves.

O avançado do FC Porto, de 29 anos, integrou a última seleção nacional a erguer o cetro continental, assim como o mundial, em 2019, assegurando o empenho para "lutar em cada jogo, em cada lance", de uma equipa que está "muito unida".

"O objetivo é o primeiro lugar no final do Campeonato da Europa, a forma como vamos enfrentar a fase de grupos vai ser com responsabilidade, acima de tudo, sabendo que não é definitivo, nada é definitivo naquela fase", referiu o capitão e também avançado João Rodrigues, que alinha nos espanhóis do FC Barcelona.

Portugal vai disputar o Grupo A da competição, juntamente com Espanha, França e Itália, numa primeira fase em que avançam todas as seleções para os quartos de final.

"Os primeiros jogos serão importantes, mas também serão de crescimento da própria seleção", sublinhou João Rodrigues, prometendo que os jogadores lusos vão estar "muito fortes na fase eliminar".

O avançado dos catalães, de 32 anos, também ele já detentor de um Europeu e um Mundial, assumiu a prontidão lusa: "Temos responsabilidades e não fugimos delas, sabemos que as pessoas exigem sempre o melhor da nossa seleção e estamos prontos para responder e esperamos estar à altura das pretensões dos portugueses e das nossas próprias pretensões".

"Uma derrota para Portugal é, a partir do momento em que temos a seleção que temos, não ganhar o campeonato da Europa", reconheceu o capitão, João Rodrigues.

Também o guarda-redes do Benfica Pedro Henriques, de 32 anos, atestou a qualidade nacional, num "grupo que reúne uma qualidade máxima, que representa os principais clubes no melhor campeonato do mundo".

"Espero ganhar, assim como todos os meus colegas, é um objetivo definido. Penso que a qualidade dos jogadores, a história desta seleção, nesta modalidade, no nosso país, não pode permitir outra aspiração a não ser ser campeão da Europa", vincou o guardião.

Segundo Pedro Henriques, "Portugal mistura a experiência e um pouco de irreverência", num conjunto "que já se conhece e que tem sido algo homogéneo durante estes anos" na conquista de títulos.

"Penso que é um grupo com um valor elevado a nível competitivo e com uma qualidade que todos nós reconhecemos uns aos outros que tem que ser o suficiente para sermos campeões", defendeu Pedro Henriques.

Portugal, recordista de títulos europeus, com 21, o último dos quais em 2016, inicia a 55.ª edição do campeonato continental de seleções na segunda-feira, frente à Itália, seguindo-se os embates com a atual bicampeã Espanha, que soma 18 cetros, na terça-feira, e a França, na quarta.

Nos quartos de final, os representantes do agrupamento A cruzam com os do B, casos de Alemanha, Andorra, Inglaterra e Suíça, na quinta-feira, no arranque da fase a eliminar, que termina no sábado.