Seleção Nacional feminina conquista bronze no Mundial

Três golos de Maria Severino, de apenas 16 anos, valeram a vitória de Portugal sobre a Itália e a conquista da medalha de bronze no Campeonato do Mundo feminino, em San Juan, Argentina.Recorde-se que na edição anterior, em Barcelona, em 2019, a equipa de Hélder Antunes havia terminado em quinto, pelo que foi cumprido o objetivo de melhorar esse resultado em 2022.Em 2016, Portugal fez melhor, quando foi medalha de prata em Iquique, no Chile, então igualando os feitos de 1998, 2000 e 2008. Em 1996, conseguira a sua primeira medalha em mundiais, de bronze.O título vai ser discutido ainda esta noite entre a Argentina e a Espanha.Por Marina Alves, em San Juan