Seleção Nacional feminina goleia França no Europeu

Portugal voltou esta terça-feira a golear no campeonato da Europa de hóquei em patins feminino, agora a França, por 9-1, na segunda jornada do torneio que decorre no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada, Aveiro.

Após o 11-0 sobre a Inglaterra, na estreia, as lusas voltaram a mostrar clara superioridade, num desafio que, ao intervalo, já lideravam por 5-1.

Marlene Sousa, aos 39 segundos, terminou prematuramente com a eventual resistência gaulesa, num início luso forte, que contou com novo golo seu aos cinco minutos, segundos depois de Ana Catarina ter feito o segundo.

Maria Sofia Silva fez o 4-0, aos 14 minutos, a França reduziu por Vanessa Daribo, aos 20, contudo, três minutos depois, a lusa repôs a vantagem (5-1): aos 35', fez o 6-1, num segundo tempo menos intenso da equipa das Quinas.

Ana Catarina (38'), Marlene Sousa (45') e Raquel Santos (49') dilatariam o resultado até ao 9-1 final.

Maria Sofia Silva e Marlene Sousa apontaram três golos, enquanto Ana Catarina marcou dois e Raquel Santos um.

A Espanha, pentacampeã em título, estreou-se só hoje na competição, com goleada 6-0 à Itália, que tinha batido a França (3-0).

Portugal lidera com seis pontos em dois jogos, seguido da Espanha, com menos um jogo, e Itália, com três, enquanto França e Inglaterra ainda não pontuaram.

Na quarta-feira, Portugal defronta a Itália, às 20:00, enquanto a Espanha joga com a Inglaterra, às 17:30.

A Espanha é recordista com seis títulos - incluindo os cinco últimos, sendo que, nos derradeiros quatro, Portugal foi finalista -, seguida de Portugal, com três, Itália e Alemanha, com dois, e França, com um cetro.