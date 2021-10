Seleção Nacional feminina goleia no Europeu

A Seleção Nacional feminina entrou com uma vitória expressiva no Campeonato da Europa, ao derrotar esta noite no Luso a Inglaterra por 11-0.





Ana Catarina, com quatro golos, destacou-se. Os restante golos foram marcados por Sofia Moncovio (2), Marlene Sousa (2), Maria Sofia (2) e Rita Batista (1). Ao intervalo, a equipa portuguesa vencia por 4-0.Esta terça-feira, Portugal defronta a França, que perdeu com a Itália por 3-0.