Seleção Nacional feminina perde no Mundial

Portugal sofreu esta tarde a primeira derrota no Campeonato do Mundo feminino, que decorre em San Juan, Argentina, em paralelo com o masculino.A equipa portuguesa cedeu diante da Espanha por 3-2, uma derrota demasiado amarga, já que Portugal chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Sofia Moncóvio e Marlene Sousa.Mas os últimos 14 minutos do encontro foram fatais para as portuguesas, que viram as espanholas marcarem por três vezes.Portugal é agora segundo do grupo, com três pontos, menos três que a Espanha, que lidera.Na última jornada do Grupo A,. esta quarta-feira, a Seleção defronta o Chile.Marina Alves, em San Juan