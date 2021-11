Seleção Nacional pede público em Paredes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional retomou ontem o estágio de preparação para o Campeonato da Europa, que se inicia dia 15, em Paredes.

O selecionador nacional, Renato Garrido, pediu o apoio do público português para recuperar o título perdido para a Espanha, em 2018, e referiu, também, que Portugal tem sempre de se assumir como candidato, seja qual for a competição.

"Queremos muito ganhar, mas as coisas são feitas por partes. O nosso objetivo é classificarmo-nos num lugar que nos permita estar na final e é esse o nosso grande objetivo. Depois, aí, vamos dar o nosso melhor e temos trabalhado nesse sentido de voltarmos a conquistar o Europeu. Mas será um campeonato duro, porque vão ser jogos muito competitivos", disse o selecionador nacional, que no Europeu vai medir forças com a Espanha, França, Alemanha, Itália e Andorra. Entretanto, hoje há encontro de preparação frente ao Valongo.