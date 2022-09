Seleção olha à revalidação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador Renato Garrido chamou 10 jogadores para defenderem o título mundial, em San Juan, em prova que integra o programa dos World Skate Games, de 24 de outubro a13 de novembro, na Argentina. Trata-se de uma equipa experiente, pois em relação ao último Europeu (2021) regista poucas mudanças. Saíram Jorge Silva (Oliveirense) e Miguel Vieira (OC Barcelos), enquanto João Souto (Sporting) passa a ser opção."Somos campeões mundiais e mais uma vez candidatos, mas a seleção da casa é a favorita, num palco mítico como o de San Juan, onde as pessoas adoram hóquei. É claro que a Espanha, Itália e França também são fortes", considerou Garrido, na apresentação da Seleção, em Lisboa.Para além dos seniores masculinos, Portugal vai também estar representado no hóquei feminino e nos sub-19, com boas hipóteses de lutar pela medalhas. Tendo ainda em conta a patinagem artística e de velocidade, serão 55 atletas lusos em competição. A Federação (FPP) tem montada uma logística de grande dimensão, cujo orçamento ronda os 300 mil euros."Apesar das dificuldades económicas, é um enorme orgulho estarmos na Argentina ao mais alto nível", sustentou Luís Sénica, presidente da FPP.