Seleção portuguesa sub-17 abre Europeu com goleada a Andorra

A seleção portuguesa sub-17 de hóquei em patins arrancou esta terça-feira o Campeonato da Europa da categoria, em Paredes, com uma goleada a Andorra, por 16-0.

Vítor Oliveira foi o destaque do encontro, com cinco golos apontados, com outros dois hat-tricks, de Guilherme Moreira e Martim Costa.

Paulo Pereira, o capitão, apontou mais dois tentos, e também Tiago Duarte, Gonçalo Machado e Eduardo Chumbinho figuram da lista de marcadores de um jogo desnivelado que deixa Portugal na frente do Europeu.

Na quarta-feira, pelas 17h, Portugal volta ao Pavilhão Municipal de Paredes para defrontar a França, que esta terça-feira perdeu por 9-0 com a Espanha. No outro jogo do dia, Itália goleou a Inglaterra (14-1).