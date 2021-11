Seleção recebida na Câmara Municipal da Mealhada

A Seleção Nacional foi esta quinta-feira recebida na Câmara Municipal da Mealhada, no âmbito do estágio de preparação no Luso para o Campeonato da Europa, que se realiza de 14 a 20 de novembro em Paredes.





Na cerimónia, o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, deu força à Seleção e fez um pedido: "A uma seleção campeã, que nos tem dado muitas alegrias, só podemos pedir que tragam a Taça e voltem à Mealhada para mostrar o símbolo de todo o vosso esforço".O vice-presidente da Federação de Patinagem de Portugal, João Paulo Nunes, agradeceu a hospitalidade.