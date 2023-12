Selecionador de hóquei em patins feminino quer quebrar 'jejum' de 22 anos: «Somos uma equipa forte»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins vai procurar quebrar um 'jejum' de 22 anos no Campeonato da Europa de 2023, que vai decorrer em Olot, Espanha, entre segunda-feira e sábado.

"Vamo-nos apresentar em Olot na máxima força e com uma ambição destemida à procura de fazer história", garantiu o selecionador luso Hélder Antunes, em declarações à agência Lusa.

Portugal não vence um campeonato europeu desde 2001 e nas últimas cinco competições ficou-se pelo segundo lugar, numa prova em que a Espanha tem sido hegemónica, conquistando as últimas seis edições.

"Estamos há 22 anos em jejum e queremos regressar a esse título e vamos com muita vontade de vencer", sublinhou Hélder Antunes, consciente das dificuldades que vai ter pela frente.

Sem medo da pressão de ganhar e "preparada para isso", o selecionador nacional salientou que a equipa lusitana não é favorita, mas é "candidata ao título de campeão europeu".

"Vamos sem medo de assumir que somos candidatos, jogando contra seleções muito fortes, mas somos também uma seleção forte e temos de assumir isso dentro de campo", sublinhou.

O treinador garantiu que "uma coisa é certa: os portugueses podem ter como garantia que estas mulheres guerreiras, que representam o expoente máximo feminino em Portugal, vão transportar essa vontade dentro de campo, em cada jogo, contra qualquer adversário".

Embora reconheça Espanha e Portugal como mais favoritas ao cetro, Hélder Antunes alertou para as dificuldades que outras seleções podem criar, como a Itália, "que é um histórico que está sempre nas lutas com Portugal e Espanha".

"Há também uma Suíça que pode aparecer a surpreender e uma Alemanha que vem consolidando um trabalho que já mostrou no último mundial, não descurando também a Inglaterra que vem com algumas atletas que estiveram na final do Europeu de sub-17", especificou.

Depois de um estágio de duas semanas em Ventosa do Bairro, na Mealhada, distrito de Aveiro, a seleção nacional feminina viaja este fim de semana para Olot, onde inicia na segunda-feira a competição contra o conjunto espanhol.

Portugal integra o grupo A, juntamente com as seleções de Espanha, Itália e França, enquanto o grupo B é constituído por Inglaterra, Suíça e Alemanha.

A final da competição está agendada para o próximo sábado.