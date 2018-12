Selecionador espanhol pode ser hipótese para suceder a Pedro Nunes no Benfica

O Benfica procura agora um novo técnico para a equipa de hóquei em patins e é expectável que o sucessor de Pedro Nunes seja alguém de elevado perfil.O argentino Alejandro Domínguez, selecionador espanhol, é uma das hipóteses mais fortes: não apenas pelo seu currículo, mas também pela ligação próxima que tem com o melhor jogador do seu país, Carlos Nicolía.Pedro Nunes foi sexta-feira despedido do comando técnico do Benfica, na sequência de mais um resultado que atrasou as águias na luta pelo título nacional, um inesperado empate (4-4) no terreno do último classificado Oeiras na quinta-feira.Depois de algumas semanas de contestação, o Benfica anunciou o adeus do técnico, que orientava os destinos da secção de hóquei masculino das águias desde 2013/2014, tendo conquistado títulos... em todas as épocas que completou. Ao todo, Nunes somou dois títulos nacionais (2015 e 2016), duas Taças de Portugal (2014 e 2015), duas Taças Intercontinentais (2013 e 2017), duas Taças Continentais (2013 e 2016) e, claro, a segunda Liga Europeia da história do clube da Luz, em 2016.