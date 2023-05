Sem Girão e com Xano Edo: Eis os 13 pré-convocados de Renato Garrido para o Europeu

Renato Garrido, selecionador nacional, anunciou esta terça-feira os 13 pré-convocados para o Campeonato da Europa que vai decorrer na cidade espanhola de Sant Sadurní d'Anoia, entre 17 e 22 de julho.Ângelo Girão prescindiu da participação no Campeonato da Europa por motivos pessoas. Os guarda-redes Xano Edo (Valongo) e Diogo Alves (Oliveirense) vão lutar por uma vaga e pela estreia na Seleção 'A'. Pedro Henriques deverá assumir a titularidade.Em relação ao último Mundial, destaque para a saída de Diogo Rafael dos convocados. O defesa do Benfica tinha estado em novembro no Campeonato do Mundo, em San Juan. Vieirinha (OC Barcelos), campeão do Mundo em 2019, voltou a ser chamado, enquanto Gonçalo Pinto e Nuno Santos procuram a estreia pela seleção principal.Pedro Henriques (GR) - BenficaXano Edo (GR) - ValongoDiogo Alves (GR) - OliveirenseNuno Santos - ValongoJoão Rodrigues - BarçaHélder Nunes - BarçaGonçalo Alves - FC PortoRafa - FC PortoTelmo Pinto - FC PortoVieirinha - OC BarcelosGonçalo Pinto - BenficaHenrique Magalhães - SportingJoão Souto - Sporting