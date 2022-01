Sergi Aragonès deixa Benfica após acordar rescisão

Sergi Aragonès já não é jogador do Benfica. O hoquista espanhol, de 25 anos, contratado em 2020 ao Noia era um dos atletas menos utilizados pelo técnico Nuno Resende esta época e o acordo para a rescisão foi o caminho encontrado para deixar a Luz."O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Sergi Aragonès deixou de fazer parte do plantel da equipa masculina de hóquei em patins, após ter sido acordada a respetiva desvinculação contratual. O Sport Lisboa e Benfica agradece o profissionalismo do hoquista durante o seu percurso de águia ao peito e deixa votos de boa sorte para o seu futuro", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial das águias.