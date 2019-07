Sergi Miras é a quarta contratação do hóquei em patins do FC Porto

O hoquista espanhol Sergi Miras, que representava o Liceo da Corunha, é o quarto reforço da equipa de hóquei em patins do FC Porto, anunciaram hoje os campeões nacionais em título.Os 'dragões' revelam que o defesa/médio, de 33 anos, antigo jogador do Sporting, "assinou com o FC Porto até 2020", tornando-se "o quarto reforço da equipa comandada por Guillem Cabestany".Sergi Miras chega depois das contratações de Carlo Di Benedetto e Xavier Malián, igualmente provenientes do Liceo da Corunha, e do guarda-redes português Tiago Rodrigues (ex-Sanjoanense), campeão mundial de sub-20."[Estou] muito feliz por poder defender um clube tão grande e tão importante na Europa e no mundo. Estou com muita ambição e vontade de começar a trabalhar e conseguir todos os objetivos", disse Sergi Miras.O jogador lembrou que já foi treinado por Cabestany, no Vendrell, e que "é sempre importante a confiança depositada" pelo treinador, razão que reforçou a escolha de vir para o campeão português.Na carreira, o espanhol representou, entre outros, FC Barcelona, Liceo da Corunha, Vendrell e Sporting, clube a que esteve ligado em 2016/17.