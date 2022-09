Sp. Tomar bate HC Braga e vai lutar pelo 5.º lugar da Elite Cup

Depois da goleada sofrida (1-8) nos quartos-de-final frente ao FC Porto, o Sp. Tomar deu uma boa resposta frente ao HC Braga, vencendo por 5-2. A equipa que joga em casa nesta 6ª edição da Elite Cup vai assim discutir o 5º lugar.A equipa de Tó Neves mostrou-se apática no início do jogo, perante um Sp. Tomar a pressionar alto. Ao intervalo, os ribatejanos já venciam com golos de Filipe Almeida, Ivo Silva e Pedro Martins.Na 2ª parte, foi a vez de Tomás Moreira aumentar a vantagem. António Trabulo e Pedro Mendes ainda reduziu, mas Tomás Moreira, novamente de livre direto, fechou a vitória do Sp. Tomar.