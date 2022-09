Sp. Tomar bate Valongo e termina Elite Cup em 5.º lugar

O Sp. Tomar venceu o Valongo por 4-1 este domingo, terminando a Elite Cup, que disputou 'em casa', no 5.º lugar, a melhor classificação da formação ribatejana na competição.A equipa tomarense acabou por aproveitar a maior fadiga da formação do Valongo, que no dia anterior jogou frente ao OC Barcelos pelas 21h. Tato Ferruccio (3) e Pedro Martins foram os marcadores de serviço da equipa ribatejana; Diogo Abreu fez o único golo do Valongo, numa partida marcada pela expulsão de Carlitos, avançado emprestado pelo FC Porto ao Valongo.Do lado do Sp. Tomar, acabaram por ser as bolas paradas a decidir com Tato e fazer dois golos de livre direto e outro de penálti.