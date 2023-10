Sp. Tomar faz o pleno na 1.ª ronda de qualificação para a fase de grupos da Champions de hóquei

Já apurado na véspera, o Sp. Tomar despediu-se ontem com chave de ouro da primeira ronda de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ao somar a terceira vitória em igual número de jogos do Grupo B. As vítimas foram os anfitriões franceses de Noisy Le Grand, treinados por João Baltazar, por 4-2. Depois de baterem alemães do Walsum (11-0) e italianos do Grosseto (5-4), os nabantinos fizeram o pleno, com golos de Filipe Almeida, Tato Ferruccio e André Centeno (2). Nuno Lopes, treinador do Sp. Tomar, cumpriu o objetivo: "Foi perfeito. Os meus jogadores foram briosos, competentes e profissionais. As três vitórias foram boas e foi justo termos ficado no primeiro lugar."