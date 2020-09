Sp. Tomar na liderança da Liguilha

Na segunda jornada da Liguilha – competição que apura as três primeiras equipas para a 1ª Divisão, enquanto as restantes serão relegadas para a 2ª Divisão –, o Sp. Tomar registou uma vitória importante na receção ao HC Tigres (4-1), assumindo a liderança da prova que terá cinco rondas no total. Com golos de Nery , Filipe Almeida, Ivo Silva e Rúben Sousa, a formação de Nuno Lopes deu um passo importante rumo ao objetivo final. Filipe Bernardino reduziu para o conjunto de Almeirim.

Já Marinhense e Paço de Arcos protagonizaram um grande espetáculo, registando um empate a cinco. A equipa da Marinha Grande segue no 2º lugar da classificação, com os mesmos pontos do que o líder.

Por último, o Famalicense recebeu e venceu o Parede, por 5-4, e subiu ao 4º posto da tabela.