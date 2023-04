Sporting-Sp. Tomar, em direto

há 4 horas 10:34

Final em tons de verde

Nas meias-finais, o Sp. Tomar surpreendeu (5-3) o detentor do título FC Porto, enquanto o Sporting sorriu (3-2) frente ao OC Barcelos, num jogo polémico. Depois da expulsão de Ângelo Girão, também João Souto viu o cartão vermelho por palavras aos árbitros. Os confrontos no rinque estenderam-se ainda à bancada, de onde foram proferidos vários insultos por parte de alguns adeptos do Sporting a Paulo Freitas, treinador do OC Barcelos que foi bicampeão europeu pelos leões.