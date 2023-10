Sp. Tomar vence em casa do OC Barcelos e lidera o campeonato só com vitórias

Ao fim de cinco jornadas, a liderança do melhor campeonato do Mundo pertence ao... Sp. Tomar. O detentor da Taça de Portugal soma cinco vitórias, naquele que já é o melhor arranque da história do clube da cidade dos templários na 1.ª Divisão.No teste mais difícil até agora no campeonato, a equipa de Nuno Lopes não tremeu e triunfou em casa do OC Barcelos por 5-3, um terreno sempre muito difícil mesmo para as equipas candidatas ao título.Numa entrada fortíssima, o Sp. Tomar marcou logo aos 40 segundos por Filipe Almeida, um dos melhores em campo a par de António Marante, jovem guarda-redes da equipa tomarense que defendeu três livres diretos. Coube a Alvarinho restabelecer o empate, numa finalização de grande classe.Na 2ª parte, os tomarenses voltaram a marcar, através de Tato Ferruccio: Conti defendeu o livre direto, mas não conseguiu travar a recarga do argentino, jogador que representou o OC Barcelos na época 2019/20. Vieirinha empatou a 14 minutos do fim, mas depois veio o descalabro para a equipa de Paulo Freitas. No regresso a Barcelos, Centeno fez o 3-2, com Filipe Almeida a aumentar a vantagem pouco depois.A dois minutos do fim, Gonçalo Neto fez de livre direto o 5-2. De penálti, Luís Querido reduziu nos últimos segundos, naquela que foi a segunda derrota dos minhotos no campeonato, após o desaire em casa da Oliveirense.O Sp. Tomar soma 15 pontos, os mesmos que a Oliveirense, mas tem vantagem na diferença de golos.