Sp. Tomar visita um motivado Famalicense: «Estamos num bom momento»

O Sp. Tomar volta a entrar hoje em campo. Depois do desaire (3-6), no sábado, em casa do Benfica, a equipa de Nuno Lopes visita o Famalicense, em jogo em atraso da 7ª jornada. Em caso de vitória, os tomarenses colam-se ao Benfica e Sporting na liderança com 22 pontos."A derrota na Luz está digerida, não vale a pena pensar mais nisso. Estamos pronto para outra", disse o técnico do Sp. Tomar ao nosso jornal.Já os minhotos respiram confiança. Depois de três vitórias consecutivas, o Famalicense empatou na última jornada em casa (2-2) frente ao candidato OC Barcelos, num encontro onde nunca esteve em desvantagem. "Estamos num bom momento e queremos ser competitivos. Gosto muito deste plantel, é uma equipa jovem e muito competitiva", destacou ao técnico Jorge Ferreira. O Famalicense ocupa o 7º lugar com dez pontos.