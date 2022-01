Sporting acerta calendário com goleada

O Sporting acertou esta tarde calendário, ao derrotar, no Pavilhão João Rocha, a Juventude de Viana por expressivos 10-2, depois do empate (4-4) no jogo anterior no reduto do HC Braga.A partida entre leões e minhotos, em atraso da 13.ª jornada do campeonato nacional, foi de sentido único, com o Sporting a chegar ao intervalo a vencer por 4-0, com golos de Gonzalo Romero, João Souto, Alessandro Verona e Toni Perez.O resultado consolidou-se na segunda parte, com Toni Perez a destacar-se. O avançado espanhol, de 31 anos, marcou por mais quatro vezes, sendo que Henrique Magalhães também fez o gosto ao stick e João Souto bisou. Já os golos da Juventude de Viana pertenceram a Diogo Cardoso e Remi Herman.Com este triunfo e a soma dos três pontos, a equipa treinada por Paulo Freitas manteve o terceiro lugar, agora com 35, estando a apenas um do OC Barcelos (segundo), e a dois do líder, FC Porto. Já a equipa agora treinada por Reinaldo Ventura é 12.ª classificada, com 10.