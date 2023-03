Sporting acerta calendário com triunfo em Braga

O Sporting foi vencer esta quarta-feira ao terreno do HC Braga, por 4-0, em jogo em atraso da 17.ª ronda do campeonato. Com este triunfo, a equipa comandada por Alejandro Domínguez ultrapassa o OC Barcelos no segundo lugar.Em Braga, os leões foram para o intervalo na frente por 1-0. Com dois golos cada, Toni Pérez e Ferran Font estiveram em destaque.