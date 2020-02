Sporting alcança maior vitória da época

O Sporting goleou este sábado o Paço de Arcos por 10-1, no jogo de abertura da 16.ª jornada do campeonato nacional. Apesar do adversário ter sido responsável por roubar seis pontos na época passada, os leões adiantaram-se cedo no marcador e somaram a maior vitória na época: superou a goleada por 8-1 ao Riba d'Ave a 25 de janeiro.



















Alessandro Verona assinou um hatrick, Raul Marín e João Souto bisaram, enquanto Caio, Pedro Gil e Toni Pérez marcaram os restantes tentos do Sporting. João Sardo fez o único golo do Paço de Arcos.Os leões registaram a terceira vitória consecutiva e somam 40 pontos, estando à condição na liderança, pois o Benfica só joga este sábado às 18 horas.