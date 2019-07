O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação das hoquistas Rute e Rita Lopes. As gémeas, que na temporada passada representaram o Benfica, reforçam a equipa de hóquei em patins feminina, que se estreia esta temporada."Acima de tudo, vimos para ajudar esta instituição que é o Sporting Clube de Portugal e ajudar a ganhar títulos, que é o que queremos. Não pensamos noutra coisa", referiram as jogadoras em declarações ao Jornal Sporting.RUte joga a defesa e Rita é avançada, mas as atletas referem outras formas de as diferenciar: "Dentro de campo é mais fácil identificarem-nos, porque eu uso uma fita no cabelo", afirmou Rita."E também pelo número, que é sempre diferente. Ela usa sempre uma fita no cabelo e eu não, depois o resto as pessoas vão descobrir com o tempo. A nível de jogo, ela joga dentro de área, eu jogo cá atrás, ela marca golos e eu evito-os", referiu Rute