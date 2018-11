O Sporting anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com André Girão para a renovação do contrato até 2025. O guarda-redes mostrou-se satisfeito com o compromisso."Desde que o Sporting me abordou para vir para o clube, as pessoas sempre foram fantásticas comigo e isso foi importante para que eu continuasse a vestir esta camisola. Sinto-me em casa, sinto-me acarinhado por toda a gente. Espero continuar a retribuir com títulos, dando tudo o que tenho", referiu o jogador ao site dos leões.