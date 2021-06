Sporting anuncia saída de Telmo Pinto

O Sporting anunciou este sábado, através do site oficial, a saída de Telmo Pinto da equipa de hóquei em patins.





O jogador de 28 anos chegou ao clube de Alvalade em 2019, no mesmo ano em que se tornou campeão do mundo pela Seleção Nacional.Ao serviço dos leões, Telmo Pinto conquistou três títulos: uma Taça Continental, uma Liga Europeia e o Campeonato Nacional. Antes de chegar ao Sporting, o português jogou no FC Porto e no Valongo.