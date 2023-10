Sporting bate Famalicense no Seixal

O Sporting venceu este domingo o Famalicense, por 5-2, em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato.Num encontro disputado no Seixal, devido à realização da AG leonina no João Rocha, João Souto destacou-se com três golos, enquanto Ferran Font fez os outros dois golos da formação comandada por Alejandro Domínguez. Do lado dos visitantes, Guilherme Anastácio e Juan García marcaram no Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes.O Sporting segue com duas vitórias em dois jogos no arranque do campeonato.