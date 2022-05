O Sporting colocou-se em vantagem nos quartos de final dos playoffs do campeonato nacional, ao bater esta noite, no Pavilhão João Rocha, o HC Braga por 5-1. Ao intervalo, os leões venciam por 1-0.Toni Perez destacou-se com três golos, com Ferran Font e Alessandro Verona a marcarem os restantes. Pela equipa minhota marcou Vítor Pinto.O segundo jogo disputa-se no próximo sábado em Braga e em caso de nova vitória o Sporting apura-se para as meias-finais.