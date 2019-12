Sporting bate HC Tigres em Almeirim e assegura segundo triunfo consecutivo

O Sporting venceu (1-4) em casa do HC Tigres, em Alcoitim, em jogo a contar para a 8.ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins, num encontro em que os leões estiveram a perder.Perto do final da 1.ª parte, o sportinguista Pedro Gil cometeu uma falta e foi admoestado com um cartão azul. Na marcação do livre direto, Filipe Bernardino, do HC Tigres, aproveitou para inaugurar o marcador e colocar a equipa de Alcoitim na frente, vantagem que permaneceu até ao intervalo.No segundo tempo, Ferran Font fez o empate para o conjunto leonino. Ele que, dez minutos depois, viria a fazer o bis na partida e confirmar a reviravolta no marcador. João Souto, ainda antes dos dez minutos finais, fez o terceiro para os leões que, ainda antes de Ferran Font finalizar a partida com um hat-trick. Até ao final, o marcador não teve mais alterações, fixando-se num 1-4 favorável para os leões, naquele que foi o segundo triunfo consecutivo na prova.Na próxima jornada o Sporting defronta a Juventude de Viana, no pavilhão João Rocha.